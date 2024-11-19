مزادات عقارية في نوفمبر الجاري.. قطع أراضٍ فضاء في القاهرة وقنا

يُقام المزاد الحكومي أو المزاد العلني نيابة عن الحكومة، حيث تكون الممتلكات التي سيتم عرضها في المزاد إما ممتلكات مملوكة للحكومة أو ممتلكات يتم بيعها بموجب سلطة محكمة قانون أو وكالة حكومية ذات سلطة مماثلة، وتسعى البنوك بطرح المحافظ العقارية خلال المزادات، كي تحقق أعلى سعر تنافسي بين العملاء.

يطرح بنك مصر والبنك الأهلي المصري، بالتعاون مع إحدى شركات التقييم العقاري، فرصة استثمارية، قطعة متميزة بمحافظة القاهرة، وسوف يتم طرح البيع بالمزايدة العلنية بنظام المظاريف، وهى عبارة عن قطعة أرض فضاء وما عليها من مبانى «وحدة الحراكى»، بمساحة 7,759.87 م2 كائنة بناحية الوايلى – القاهرة، مع تسهيلات في السداد، حيث تعقد جلسة البيع يوم الاثنين 25/11/2024 الساعة 1 ظهراً، وسوف يقام المزاد بأحد فنادق القاهرة.

ويعلن البنك الزراعي المصري، وإحدى شركات التقييم العقاري، عن بيع بالمزاد العلني عن طريق المظاريف المغلقة للأصول الآتية بمحافظة قنا وهي كما يلي طرح عدد قطع أراضٍ وهي كالتالي:

1- قطعة أرض فضاء بإجمالي مساحة 1314 مترا مربعا، ناحية الشيخ عيسى مركز قنا.

2- قطعة أرض فضاء بإجمالي مساحة 653 مترا مربعا، ناحية النجوع مركز فرشوط محافظة قنا.

3- قطعة أرض فضاء داخل الحيز العمراني بمساحة 345,33 متر مربع ناحية مدينة قوص محافظة قنا.

وهناك تسهيلات في السداد وجلسة البيع يوم الأربعاء الموافق 20/11/2024 الساعة 12 ظهراً، بفندق في المنيا.