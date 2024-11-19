حقيقة زواج أحمد الفيشاوي بعد ظهوره مع ابنة خاله في مهرجان القاهرة

ظهر الفنان أحمد الفيشاوي مؤخرًا على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، بصحبة ابنة خاله سمية الألفي، وهو يقبل رأسها.

ظهور أحمد الفيشاوي ابنة خاله

هذا الظهور مع ابنة خاله أثار حالة من الجدل بين الجمهور، وتساءل البعض عن زواج «الفيشاوي» للمرة السادسة، إلا أنّه تبين فيما بعد أن سمية الألفي متزوجة منذ عام 2017 من الفنان محمد حازم، المتخصص في مجال الرسوم ثلاثية الأبعاد، حيث ظهرا معًا في حفل افتتاح المهرجان.

وشارك أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، فيديو له مع ابنة خاله، معلقًا: «لقد عدت مع سمسمة الموهوبة والجميلة جدًا».

أحدث أعمال أحمد الفيشاوي

وكان آخر أعمال أحمد الفيشاوي هو فيلم «بنقدر ظروفك»، الذي حقق إيرادات عالية في دور العرض، ويشارك في الفيلم عدد كبير من الفنانين مثل أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، يوسف الأسدي، وعدد من ضيوف الشرف، من إخراج أيمن مكرم.