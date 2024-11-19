دوللي شاهين تكشف كواليس كليب «لو كنت جاري» مع تيسير السفير (صور)

نشرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورًا من كواليس تصوير كليب «لو كنت جاري»، الدويتو الذي جمعها بالمطرب العراقي تيسير السفير، في مدينة الغردقة.

أغنية «لو كنت جاري»

أغنية «لو كنت جاري» تحت إدارة المخرج إيهاب الراشد، وكلمات حيدر الأسير، وألحان همام حسن، كما تولى محب الرواي مهمة التوزيع والمكس، بينما كان عصام ميلاد نصر الله مستشارًا إعلاميًا للأغنية.

أحدث أعمال دوللي شاهين

أغنية «أنا الحاجة الحلوة» أحدث أعمال المطربة اللبنانية دوللي شاهين، وجرى تصوير الكليب تحت إدارة المخرج مؤمن يوسف، وكان مدير التصوير مصطفى أحمد.

الأغنية من كلمات السيد علي، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع طارق حسيب، وأيضًا، كان عصام ميلاد نصرالله مستشارًا إعلاميًا، بينما أشرف أحمد عبد العزيز على الإشراف الفني الموسيقي للكليب.

كلمات أغنية «أنا الحاجة الحلوة»

وتقول بعض كلمات أغنية «أنا الحاجة الحلوة»:

«مش كنت أنا الحاجة الحلوة اللي في عينيك

وكنت أنا كل حاجة في الدنيا ليك

طب قلي ليه سيبتها يمكن عشان ملكتها

قلت قيمتها خلاص

مش كنت أنا الحاجة الحلوة اللي في عينيك

ووقت ما تحتاجها تلقاها في إيديك

طب كنت ليه علقتها وفي يوم وليلة ضيعتها

طلعت خسرانة من الأساس».