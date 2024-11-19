أول تحرك من كولر بعد إصابة مهاجم الأهلي.. تجهيز ثنائي جديد

شهدت الساعات الماضية أول رد فعل من جانب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد إصابة الدولي الفلسطيني وسام أبوعلي، خلال مباراة مع منتخب بلاده في تصفيات آسيا، وتأكد غيابه أمام كوريا الجنوبية.

كولر يجهز كهربا وبيرسي تاو بعد إصابة وسام أبوعلي

وبدأ مارسيل كولر تجهيز الثنائي بيرسي تاو ومحمود كهربا، ليقود أحدهما هجوم المارد الأحمر خلال مباراة الاتحاد السكندري المقررة إقامتها الجمعة المقبل، في الجولة الثالثة من دوري NILE في استاد القاهرة الدولي؛ وفقًا لمصدر مطلع.

ويحاول مارسيل كولر تجهيز الثنائي، خشية تعرض طاهر محمد طاهر للإصابة أو الإرهاق عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في الأجندة الدولية الحالية.

ويضع المدرب السويسري كل الاحتمالات، قبل مواجهة الأهلي والاتحاد لتجهيز بديل وسام أبوعلي، لضمان مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري التي يحمل لقبها.

الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في المباراة المقبلة

يذكر أنّ الأهلي بدأ مشواره في بطولة دوري NILE موسم 2024-2025 بالفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى، ثم الفوز على زد في الجولة الثانية، ويخوض أول مباراة بعد انتهاء فترة التوقف أمام الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل.