«الإسكان» تعلن موعد القرعة العلنية لتخصيص 1645 وحدة بـ8 مدن جديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موعد إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص 1645 وحدة سكنية متنوعة بـ8 مدن جديدة، وذلك خلال يومي الأحد 24 نوفمبر الجاري، والثلاثاء 3 ديسمبر المقبل، والتي تم التقديم للحجز الفوري من خلال أجهزة المدن بمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية في الفترة من 29 سبتمبر حتى 28 أكتوبر الماضي.

تخصيص 1645 وحدة في المدن الجديدة

وقال الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، إنه سيتم إجراء القرعة على شقق الإسكان التي تم التقدم عليها بمدن «العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة - رشيد الجديدة - 6 أكتوبر - العبور - ملوي الجديدة - الصالحية الجديدة»، يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري بمقر صالة حسن مصطفى المغطاة بمدينة 6 أكتوبر.

وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية على الوحدات التي تم التقدم عليها بمدينة المنصورة الجديدة، يوم الثلاثاء 3 ديسمبر المقبل، باستاد مدينة دمياط الجديدة.

موعد إجراء القرعة العلنية

وأوضح أن قرعة الوحدات السكنية ستعقد في تمام الساعة 10 صباح اليومين المحددين، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إيصال سداد جدية الحجز، وسيتم البث المباشر للقرعة على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.