5 أبراج تمتلك الحاسة السادسة لاكتشاف نوايا من حولهم.. «بتعرف المستخبي»

يشير علم الفلك إلى تمتع مواليد بعض الأبراج بالحاسة السادسة، ويظهر ذلك في قدرتهم على اكتشاف ما يدبره من حولهم، إذ يساعد تمتعهم بالذكاء العاطفي والاجتماعي، على استشعار ما يمكن حدوثه، لمعرفة التصرف الصحيح في الوقت المناسب، وأبرزهم مواليد الدلو والميزان، بحسب مجلة «times of india».

برج القوس

يتسم مواليد برج القوس بالأمل والتأمل والمغامرة، إذ لديهم شخصية مرحة متفائلة، ويميلون بطبيعتهم إلى استغلال الفرص وخوض المغامرات، وبرغم ذلك يمتلكون الحاسة السادسة، أو يساعدهم فضولهم وانفتاحهم الذهني، على معرفة المكان المناسب لأنفسهم في اللحظة المناسبة، ويدركون متى يجب عليهم المخاطرة واتباع مسارات جديدة، كما يعرفون حقيقة من حولهم، لذا يجب الانتباه عند التعامل مع مواليد القوس.

برج الحوت

يمتلك مواليد برج الحوت ذكاء شديد يمكنهم من فهم الشخصيات، لذا لا يقعون في الأخطاء بسرعة، كما لديهم قدرة لاستشعار الاهتزازات العاطفية ممن حولهم، وبصفة عامة يعتبر برج الحوت من الأبراج المائية، التي يتميز مواليدها بالحساسية الشديدة والتناغم، لكن يحذر من الدخول في مشاحنات معهم.

برج الدلو

يتمتع مواليد برج الدلو بالخيال، والرغبة في إعداد أشياء إبداعية، كما أن قدرتهم في التعرف على الأنماط وفهم الصورة أوسع، إذ يمنحهم ذلك نوعًا من الحدس الفكري، لكن حاستهم السادسة ليست عاطفية، إذ يعرفون الوقت المناسب للحصول على حقوقهم، والطريقة المناسبة أيضًا.

برج الميزان

برج الميزان من الأبراج التي يتمتع مواليدها بالحياد والسلم والدبلوماسية، وهذه السمات الأساسية التي تميزهم، فهم يدركون احتياجات الآخرين ونقاط ضعفهم، ولذا بارعون في التعامل مع المواقف الاجتماعية بفضل طبيعتهم الحدسية، ما يجعلهم أيضًا ماهرين في تسوية النزاعات والحفاظ على الوحدة.

برج العقرب

يتمتع مواليد برج العقرب بالذكاء الشديد الممزوج بالفضول، للإلمام بكل شيء من حولهم، إذ يمتلكون حاسة سادسة قوية، لذا لديهم خبرة في تقييم الأشخاص والظروف، بسبب ذكائهم العاطفي العالي وفطنتهم، كما يتمتعون بحس حدسي حاد، وغالبًا ما يدركون النوايا الخفية والحقائق المخفية.