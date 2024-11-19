كوثر يونس منتجة فيلم «دخل الربيع يضحك»: أفضل ما في التجربة بساطتها

تحدثت كوثر يونس منتجة الفيلم المصري «دخل الربيع يضحك»، المشارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ45، عن سبب موافقتها على إنتاج الفيلم، وقالت: «عندما تحدثت معي المخرجة نهى عادل، للمرة الأولى، كانت مصرة على أن أشاركها تجربة الإنتاج والتمثيل، وأكثر شيء ملهم كان إصرارها، ومشيت وراها، فهي ألهمتني لأنها اشتغلت في السينما دون أي دراسة، فتلك الطاقة جذبتني وأعجبتني فكرتها، ولم أحسبها تجاريا».

أضافت منتجة فيلم دخل الربيع يضحك: «لم يكن معي مساعدي إنتاج، وكلنا اعتمدنا على أنفسنا، والمميز في التجربة بساطتها، لم أفكر في الاعتماد على فنانة مشهورة وكنت أحاول الحفاظ على تجربتها بالشكل الذي تريده».

منتجة فيلم «دخل الربيع يضحك»: محظوظة بأول تجاربي الإنتاجية

وتابعت حديثها: «ما شجعني أن أقدم تجربة الإنتاج هو أنني كمخرجة لم أجد من يفهمني، لم أكن يوما أريد أن أعمل في مجال الإنتاج، فأنا في الأساس مخرجة، ومن الممكن أن أنتج المشاريع القريبة لقلبي، ومحظوظة أن أول عمل لي كمنتجة يخرج بهذا الشكل».

الفنان مختار يونس عن فيلم «دخل الربيع يضحك»: نحن أمام مخرجة كبيرة

وتحدث الفنان مختار يونس والد المنتجة كوثر يونس، في الندوة المقامة على هامش فعاليات مهرجان القاهرة: «ابنتي هي تلميذتي في معهد السينما، وطلبت مني أن أقابل المخرجة نهى عادل، وشرحت لي الجزء الخاص بي فقط، ومن بعدها اكتشفت أنني أمام مخرجة خطيرة بعدما شاهدت الفيلم كاملا».

فيلم «دخل الربيع يضحك» من كتابة وإخراج نهى عادل، وبطولة سالي عبده، ومختار يونس، ورحاب عنان، وريم العقاد، وكارول عقاد، ومنى النموري، وسام صلاح، وروكا ياسر، وإنتاج كوثر يونس وأحمد يوسف.