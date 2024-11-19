محافظ الشرقية يعلن انتهاء موسم حصاد الأرز 

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، انتهاء موسم حصاد الأرز والذي يُعد من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي كما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته، كونه العصب الرئيسي لقوت الشعب.

حصاد 249 ألفا و264 فدانا من محصول الأرز

أشاد محافظ الشرقية بجهود مديرية الزراعة في المرور الميداني والمتابعة الدورية والتواصل المباشر مع مزارعي الأرز بالمحافظة وتقديم الدعم الفني والتوصيات لهم في هذا الشأن، لافتا إلى أن ما تم حصاده من محصول الأرز هذا الموسم بلغ 249 ألفا و264 فدانا .

أصناف محصول الأرز

ومن جانبه/ أوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي ما تم زراعته من محصول الأرز بالمحافظة بلغ 249 ألفا و264 فدانا أصناف «سوبر 300 - سخا 108 - سخا 104 - سخا 107 - جيزة 177 - جيزة 178 - جيزة 179 - هجين مصر 1»، وأن المساحة التي تم تسويتها بالليزر بلغت 1012 فدان خدمة إرشادية تابعة لمشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية بمراكز «الزقازيق - منيا القمح – ههيا - أبو حماد - ديرب نجم – الإبراهيمية - كفر صقر- أبو كبير- القنايات».

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم تنفيذ ندوات إرشادية تابعة للقوافل الإرشادية بالإشتراك مع معهد بحوث الإرشاد والمعاهد البحثية المختلفة وقسم بحوث الأرز، كما تم تنفيذ يوم حصاد بمركز الإبراهيمية تابع لمشروع الترشيد بإجمالي إنتاجية بلغت 4.5 طن / فدان للصنف المنزرع جيزه 179.