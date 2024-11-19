أستاذ تخطيط عمراني: رؤية مصر في مجال الإسكان عبقرية ومتميزة

قال الدكتور إسماعيل الشيمي، أستاذ التخطيط العمراني، إنّ مشروعات الإسكان تساهم في رفع كفاءة الخدمات التي تُقدم للمواطنين، موضحا أنّ الإسكان كلمة تحمل معانٍ كثيرة، سواء من خلال توفير المباني أو البنية التحتية، وبالتالي ساعدت في توفير جزء كبير من الاحتياجات الحياتية للمواطن المصري.

جهود الدولة في توفير مشروعات الإسكان

وأضاف «الشيمي»، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ رفع كفاءة الإسكان يعني زيادة ما يخص المواطن من الدخل القومي والخدمات التي يحتاجها في حياته اليومية، مشيرا إلى أنّ توفير السكن لمحدودي الدخل كان صعبا على الدولة المصرية، لكن مشروعات الإسكان ضمن خطة الدولة وفرت وحدات سكنية لهذه الفئة بخدمات عالية وأسعار مقبولة وبالتقسيط.

تحسين حياة المواطنين

وتابع: «رؤية مصر في مجال الإسكان عبقرية ومتميزة، إذ إن توفير هذا الكم المذهل من الخدمات للمواطنين يساهم في تحسين حياة المواطنين، وبالتالي تواصل الدولة المصرية جهودها في توفير وحدات سكنية وتطوير المناطق العشوائية».