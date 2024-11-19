مرسى علم تستقبل 27 ألف سائح على متن 135 رحلة طيران.. لُقبت بــ«مالديف مصر»

تشهد مدينة مرسى علم رواجا سياحيا كبيرا، ويظهر ذلك في ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق والمنتجعات التي تتعدي نسبة 80% في فصل الخريف، تزامنا مع وصول عشرات رحلات الطيران من الخارج تقل آلاف السياح الأجانب حسب أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر.

مرسى علم تستقبل 27 ألف سائح على متن 135 رحلة طيران

وأكد علي في تصريحات لـ«الوطن» توافد السياح الأجانب، إذ تستقبل مرسى علم الأسبوع الجاري ما يقرب من 27 ألف سائح على متن 135 رحلة طيران سياحية من 13 دولة دولة أوروبية.

مرسى علم الأكثر دفئا في مصر

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إلى توافد الآلاف السياح على شواطئ مرسى علم نظرا لأنها الأكثر دفئا بين المدن السياحية مقارنة بالأجواء الباردة في تللك الفترة.

مرسى علم تلقب بـ «مالديف مصر»

أكد أن جمال الطبيعة الخلابة تظهر في ضواحي مرسى علم وتتمثل في المحميات الطبيعية منها «حنكوراب و محمية المانجروف ووادي الجمال والقلعان»، فضلا عن شواطئها المصنفة الأفضل في العالم، والملقبة بـ«مالديف مصر» مثل شرم اللولي والنيزك و أبو دباب.