السفير صلاح حليمة: العلاقات المصرية الأفريقية متنامية وتضرب بجذورها عبر التاريخ

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن علاقات مصر مع الدول الأفريقية متنامية على جميع المحاور، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد في إطار الإتحاد الأفريقي والمنظمات الأفريقية الفرعية.

العلاقات المصرية الأفريقية متنامية

وأضاف «حليمة»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن العلاقات المصرية الأفريقية متنامية وتضرب بجذورها في أعماق التاريخ، مدللا على ذلك بالعلاقات الثنائية مع تنزانيا، خاصة في فترة الرئيس عبدالناصر، والتي امتدت لتشمل كل المجالات.

محاور التعاون بين مصر ودول أفريقيا

وأشار نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إلى أن هناك محورا أمنيا ضمن محاور التعاون العسكري بين مصر والدول الأفريقية، وهناك محور سياسي يتعلق بمشاورات وتنسيق وتوحيد الرؤى تجاه العلاقات السياسية ومواجهة المشاكل والأزمات التي تواجه القارة.

وذكر، أن هناك تناميا على الصعيد الاقتصادي، وتعاظما في العلاقات الاستثمارية فيما يتعلق بالبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية وتنشيط منطقة التجارة الحرة.