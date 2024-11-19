«جرثومة قاتلة» تجتاح 18 ولاية أمريكية.. 7 أعراض تدل على الإصابة بها

بينما يستمتع البعض بوجباتهم اليومية، تحوّل الطعام في ولايات أمريكية عدة إلى كابوس مرعب، مع تفشي جرثومة «إيكولاي» المميتة التي خلفت وراءها إصاباتٍ ووفياتٍ.. هل تساءلت يومًا عن الأعراض التي قد تكون جرس إنذار مبكر لإصابتك؟ أو كيف تحمي نفسك وعائلتك من هذا الخطر الخفي؟ إليك نصائح قد تنقذ حياتك.

تفشي جرثومة الإيكولاي

ما يقرب من 40 شخصًا، أصيبوا بجرثومة «إيكولاي» التي تفشت في 18 ولاية أمريكية، وفق ما ذكرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «CDC»، مشيرة إلى أنّ ولايات واشنطن ومينيسوتا ونيويورك، سجلت أعلى عددٍ من الحالات المصابة، محذرةً من تفشي العدوى، خاصة أنّ من المتوقع أن تنتشر في ولايات أخرى.

من المرجح أن يكون عدد المصابين أعلى بكثير مما أُبلغ عنه، لذلك لابد من الحذر في التعامل في المناطق المنتشرة بها، حسب «CDC»، موضحة أن البعض قد يتعافى من العدوى، دون مراجعة طبيب أو الحصول على رعاية طبية، بينما البعض الآخر لابد من استشارة ورعاية صحية، حسب ما نقلته صحيفة «أسوشتيد برس».

الأعراض التي تدل على الإصابة بالجرثومة

تتمثل أعرض الإصابة بجرثومة «إيكولاي» في:

- إسهال.

- القيء.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- آلام في البطن.

- غازات داخل البطن.

- الشعور بالتعب.

- إرهاق بشكل عام.

وللوقاية من بكتيريا «إيكولاي»، لا بد من اتباع بعض النصائح التي تتمثل في؛ الاهتمام بالنظافة الشخصية، غسل الأيدي باستمرار وبعد كل عمل تقوم به، غسل الأواني بطريقة صحية، غسل الخضروات والفاكهة بشكل صحيح، كما انه لابد من الانتباه خلال السباحة بعدم دخول المياه إلى الفم، وأخيرًا طبخ اللحوم على درجة حرارة كاملة.