انتشار مُعدات وسيارات سحب مياه الأمطار في بورسعيد

تعرضت محافظة بورسعيد لسقوط أمطار غزيرة اليوم، مع انخفاض درجات الحرارة وصلت إلى 17 درجة مئوية، على أن تستمر هذه الأمطار حتى غدا، حسبما ذكرت الأرصاد الجوية في بيان لها.

وانتشرت معدات وسيارات شفط وسحب مياه الأمطار، والأطقم الفنية العاملة عليها عقب سقوط الأمطار بجميع أحياء المحافظة، تنفيذٱ لتعليمات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، الذي وجه بسرعة التعامل مع آثار حالة الطقس غير المستقرة، وإزالة وسحب المياه تزامنًا مع سقوط الأمطار بغزارة اليوم

سيارات سحب مياه الأمطار

كما استعدت المحافظة بدفع عدد من السيارات الخاصة بسحب وشفط مياه الأمطار، والأطقم الفنية العاملة عليها، لاحتواء المواقف الطارئة خلال موسم الشتاء، وتم توجيه الأجهزة المختصة، للتأكد من كفاءة محطات الصرف الصحي، ومصارف توزيع المياه والتأكد من كفاءة بالوعات الأمطار في كل الشوارع خاصة التي تشهد تراكم كميات من المياه لمنع حدوث أي أزمة فور تساقط الأمطار.

متابعة تحذيرات الأحوال الجوية

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية على مستوى المحافظة لاحتواء المواقف الطارئة خلال تساقط الأمطار، فضلًا عن مُتابعة مدى كفاءة المعدات المستخدمة في سحب مياه الأمطار، مشددٱ على متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس، فضلا عن التنسيق بين المرور والجهات التنفيذية لمنع التكدس و تيسير الحركة المرورية خلال سقوط الأمطار.