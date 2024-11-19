بمشاركة مصر... مجموعة الـ20 تطلق التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في اجتماعات مجموعة الـ20 بريو دي جانيرو، تأسيس التحالف العالمي ضد الجوع والفقر، أمام رؤساء وقادة 40 دولة، بما في ذلك الدول الأعضاء في مجموعة العشرين والمدعوة إلى قمة رؤساء الدول، بسبب الحاجة الملحة والأهمية الملحة إلى اتحاد العالم حول التحالف العالمي ضد الجوع والفقر.

التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع تأسس بمشاركة 148 عضوا

وبحسب الموقع الرسمي للحكومة البرازيلية، فإن التحالف تأسس بمشاركة 148 عضوا مؤسسا، بما في ذلك 82 دولة، منها مصر، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، و24 منظمة دولية، وتسع مؤسسات مالية دولية، و31 منظمة خيرية وغير حكومية.

ويتمثل هدفه في تسريع الجهود العالمية للقضاء على الجوع والفقر، ومن بين الإعلانات والالتزامات هدف الوصول إلى 500 مليون شخص، من خلال برامج التحويلات النقدية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بحلول عام 2030.

توسيع نطاق الوجبات المدرسية عالية الجودة

كما يهدف التحالف إلى توسيع نطاق الوجبات المدرسية عالية الجودة، لتشمل 150 مليون طفل إضافي، في البلدان التي تعاني من الفقر المدقع والجوع بين الأطفال، مع جمع مليارات الدولارات في شكل ائتمانات ومنح، من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف لتنفيذ هذه البرامج وغيرها.

وقال الرئيس البرازيلي، إن الجوع هو نتاج قرارات سياسية تكرس استبعاد جزء كبير من البشرية، وتمثل مجموعة العشرين 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي يبلغ 110 تريليون دولار، كما تمثل المجموعة 75% من تجارة السلع والخدمات التي تبلغ 32 تريليون دولار، وثلثي سكان الكوكب البالغ عددهم 8 مليارات نسمة.

وأكد الرئيس البرازيلي، أنه يتعين علينا نحن المجتمعين حول هذه الطاولة، أن نتحمل المهمة العاجلة المتمثلة في إنهاء هذه الآفة التي تلحق العار بالبشرية.

واختتم الرئيس البرازيلي كلمته قائلا: «لهذا السبب قررنا إطلاق التحالف العالمي ضد الجوع والفقر، باعتباره الهدف المركزي لرئاسة البرازيل لمجموعة العشرين، وسيكون هذا أعظم إرث لنا، ولا يتعلق الأمر فقط بتحقيق العدالة، وهذا أمر ضروري لبناء مجتمعات أكثر ازدهارا وعالم يسوده السلام».