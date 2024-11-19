استشاري نفسي: النجاج دائما يأتي بعد محاولات من الفشل (فيديو)

أوضحت الدكتورة سمر كشك، استشارية نفسية، أن الحياة مبنية على نظام الاختبار، وأن كل ما نمر به من صعوبات وأوقات قاسية هو جزء من هذا الاختبار، لافتة إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا بهذه الطريقة لكي نثبت قدرتنا على التحمل والصبر في مواجهة المحن.

الصبر والرضا يقربان الإنسان من الله

وتابعت الاستشارية النفسية، خلال حلقة برنامج «سلام نفسي»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «من خلال الصبر والرضا، نحن نقترب من الله أكثر، ونتعلم كيف نتعامل مع المصاعب بشجاعة، الصبر ليس فقط في تحمل البلاء، بل في كيفية رد فعلنا تجاهه، وأن نقبل ما قدره الله لنا ونسعى جاهدين لتحسين حالنا، مع العلم أن ما نمر به ليس إلا لحظة من لحظات اختبار الحياة، كلما صبرنا، أصبحنا أقوى وأكثر قدرة على مواجهة الصعاب».

وأوضحت أن الصعاب قد تكون أحيانًا هي ما يعطينا الفرصة لاكتشاف قدراتنا الداخلية، فالفشل والإخفاقات لا تعني النهاية، بل هي فرصة للتعلم والتحسين، مثل الفراشة التي تولد في الشرنقة الضيقة، لا يمكن لها أن تطير إلا بعد أن تقوى جناحيها داخل تلك الضيقة، مشيرة إلى أن أوقات الفشل تمثل مرحلة مهمة من مراحل النمو الشخصي، وتساعدنا على معرفة قدراتنا الكامنة التي قد لا نلاحظها في الأوقات العادية.

القوى من يتعلم من أخطائه

وأشارت إلى أن القوي هو من يتعلم من أخطائه ويسعى دومًا للتطور، وإذا مررنا بتجربة صعبة أو فشل، يجب أن نبحث عن الدروس التي تعلمناها منها وكيف يمكننا تحسين أنفسنا في المستقبل، ففي النهاية، النجاح لا يأتي إلا بعد الفشل، والمهم هو الاستمرار في المحاولة والإيمان أن الله سيساعدنا في تجاوز كل محنة.

وأكدت الدكتورة سمر أن الحياة مليئة بالتحديات، ولكن مع الصبر والإيمان بالله، يمكننا أن نواجه كل الصعاب، وليس من المهم أن نفهم الحكمة الكامنة وراء كل محنة في لحظتها، ولكن الأهم هو أن نثق أن الله سبحانه وتعالى لا يبتلينا إلا بما نستطيع تحمله، وأن مع كل عسر يأتي اليسر.