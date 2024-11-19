شهدت محافظة الفيوم انطلاق احتفالية منتدى "ملهم للتطوع" أول منتديات برنامج ملهم، الذي نظمه متطوعي مؤسسة الجارحي تحت شعار "إبداع"، بمشاركة واسعة من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة المهتمة بمجال العمل التطوعي.

حضر المنتدى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى جانب وفد من مجلس الأمناء والمكتب الفني للتحالف، وعدد من قيادات العمل المجتمعي والتطوعي.

منتدى «ملهم الأول للتطوع» بالفيوم تحت شعار «إبداع» لتعزيز العمل المجتمعي#الوطن pic.twitter.com/uhJw7Jf1ry — بوابة الوطن (@ElwatanNews) November 19, 2024

وجاءت هذه الزيارة لتسليط الضوء على المشروعات الخدمية والإنسانية التي تنفذها المؤسسة.

حيث تم استقبال معالى السفيرة بحفاوة بالغة، لحضور منتدي ملهم الاول للتطوع بالفيوم ، واطلعت على أبرز المشروعات التي تنفذها المؤسسة.

خلال كلمتها، أكدت معالى السفيرة نبيلة مكرم على أهمية التطوع ودور المؤسسات الأهلية في تحقيق التنمية المستدامة، مشيدة بالجهود التي تبذلها مؤسسة الجارحي في هذا الصدد.

من جانبه، أعرب النائب محمد الجارحي عن خالص شكره وتقديره لمعالى السفيرة على هذه الزيارة الكريمة، مؤكداً على أهمية الدعم الذي تقدمه الدولة للمؤسسات الأهلية.والتحالف الوطني ومؤسسة الجارحي ملتزمين بتقديم كافة أشكال الدعم للمستفيدين، ويسعوا دائماً إلى تطوير برامجهم وخدماتهم لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.