40 عاما من الانتظار.. سر تأجيل تنفيذ حكم إعدام أشهر قاتل في بنسيلفانيا؟

في أروقة إحدى المحاكم بولاية بنسيلفانيا، انطلقت كلمات صادمة هزت القاعة: «إنك تستحق الموت». هكذا نطق القاضي بحكمه على جون ليسكو، الرجل الذي أرعب الولاية بسلسلة جرائم قتل مروعة في الثمانينيات. ورغم مرور أكثر من 4 عقود على تلك اللحظة المشحونة، لا يزال ليسكو ينتظر تنفيذ حكم الإعدام، فما الذي يمنع العدالة من أخذ مجراها؟ ولماذا أصبح هذا الرجل رمزًا لتأجيل الأحكام في أخطر القضايا الجنائية؟

عدم تنفيذ حكم الإعدام

في عام 1982، ارتكب جون ليسكو، صاحب الـ66 عامًا الآن، سلسلة جرائم قتل مروعة في الولاية الأمريكية بنسيلفانيا، وبعد أن تم القبض عليه واستمرت التحقيقات ما يقرب من عامين، حكم عليه بالإعدام، ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن، رغم أنّه تم تحديد موعد إعدامه 5 مرات طوال تلك السنوات، وفق ما نشرته صحيفة «واشنطن بوست».

ما زال أشهر مرتكب سلسلة جرائم قتل، ينتظر تنفيذ حكم الإعدام منذ 40 عامًا، بسبب إصدار المحاكم بوقف مؤقت لتنفيذ الإعدام في مختلف أنحاء الولاية، لم يكن وقف تنفيذ الحكم على «جون» فقط، بل على ما يقرب من 100 شخص، لكنه هو الأكثر انتظارًا لتنفيذ الحكم بسبب السنوات الطويلة التي مرت عليه.

انتظار أهالي الضحايا تنفيذ الإعدام في «ليسكو»

على الرغم من وفاة العديد من الأشخاص الذين كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، إلا أن هناك البعض على أمل تنفيذه قريبا في صاحب أشهر سلسلة جرائم قتل مروعة في أمريكا، «لا يزال الألم قائمًا.. ولا أعتقد أن الألم سيزول أبدا»، ووفق تحقيقات الشرطة أن «ليسكو» ارتكب أكث من 5 جرائم قتل من بينهم ضابط شرطة يبلغ من العمر 21 عامً، خلال تأدية عمله في الفترة المسائية.