أسباب وأعراض الإصابة باضطراب الكرب.. طريقتان للعلاج

اضطراب الكرب أو ما يُعرف باضطراب ما بعد الصدمة هو اضطراب نفسي يحدث بعد تعرض الشخص لموقف مؤلم أو حادث صادم مثل حوادث الطرق أو موت أحد المقربين، فيعاني المصاب من استرجاع ذكريات الحدث طوال اليوم كما يتعرض إلى كوابيس تمنعه من النوم بشكل طبيعي، وفق ما ذكره موقع health line الطبي.

أسباب وأعراض اضطراب الكرب

عدة أسباب قد تؤدي إلى الإصابة باضطراب الكرب، أوضحتها الدكتورة ريهام عبد الرحمن، أخصائية الصحة النفسية، أبرزها فقدان أحد أفراد الأسرة، والتعرض لحوادث خطيرة مثل الزلازل والكوارث الطبيعية أو التعرض لاعتداء جسدي، وقد يصاب البعض باضطراب الكرب إثر فقدان وظيفته أو انفصاله عن شريك حياته.

وتشمل أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، وفق أخصائية الصحة النفسية خلال حديثها لـ «الوطن»، معاناة المصاب من التوتر الشديد وإصابته بالوساوس والهلاوس حول الحادث المؤلم الذي مر به، كما يعاني المصاب من نوبات غضب شديدة وهياج، وصعوبة القدرة على التركيز، ويُفضل المصاب الانعزال وعدم الاحتكاك مع البشر، وبجانب هذا يعاني من أعراض جسدية مثل سرعة التنفس والغثيان وتسارع ضربات القلب.

علاج اضطراب الكرب

وحذرت الدكتورة ريهام عبد الرحمن من إهمال علاج المصاب باضطراب الكرب، لأن ذلك يؤثر بالسلب على جوانب حياته ويعيق قدرته على القيام بالمهام اليومية كما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الاصابة باضطرابات الأكل والاكتئاب الشديد الذى قد يقوده إلى قتل نفسه.

وتتمثل طرق العلاج من اضطراب الكرب في جانبين، الجانب الأول هو العلاج بالجلسات النفسية التي تساعده على التحكم في أفكاره السلبية وتجاوز الصدمة، أما الجانب الثاني فيتمثل في العلاج الدوائي من خلال استخدام مضادات الاكتئاب التي تساهم في تخفيف القلق وتحسين الحالة المزاجية.