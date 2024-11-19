فحص 800 مريض ضمن قافلة طبية بقرية هرية في الشرقية 

اختتمت الفرق الطبية بمحافظة الشرقية فعاليات القافلة الطبية العلاجية التي أُقيمت في وحدة طب الأسرة بهرية رزنة، التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، بعد جهود مكثفة لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وتأتي هذه القافلة في إطار حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توفير الخدمات الصحية الشاملة للمواطنين في القرى والمناطق النائية، وتم تحويل بعض الحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية متقدمة إلى المستشفيات المتخصصة لاستكمال العلاج.

تقديم الخدمة الطبية لـ800 مريض

وقالت مديرية الصحة، خلال بيان لها، إن جهود القافلة أسفرت عن فحص 800 مريض، من عدة تخصصات منها «الباطنة، الرمد، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان».

وقال محمود عبدالفتاح، مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إن وكيل وزارة الصحة كلف الدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي بالمديرية بالمرور على القافلة الطبية التي اشتملت على عدد 6 عيادات وتخصصات طبية، إلى جانب تقديم خدمات التحاليل الطبية والأشعة بالمجان، سعيًا لتعزيز الصحة العامة وتخفيف الأعباء على الأهالي. كما وفرت القافلة أدوية مجانية للمرضى بعد تشخيص حالاتهم،.

وأوضحت أن القافلة أجرت فحوصات طبية لأمراض السكر والضغط، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وصرف 88 نظارة طبية لمرضى العيون مجاناً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.