حريق ووفاة ومرض.. أحداث حزينة في الوسط الفني خلال 24 ساعة

أحداث حزينة عديدة شهدها الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، والتي بدأت بنشوب حريق في شقة نهال عنبر وختاما بوفاة الملحن حازم عادل.

نشوب حريق في منزل الفنانة نهال عنبر

أعلنت الفنانة نهال عنبر أن العناية الإلهية أنقذتها من حريق نشب في منزلها بسبب ماس كهربائي في تابلوه الكهرباء بالمنزل، والذي تسربت له مياه أدت إلى هذا الماس ثم اندلعت النار بعدها ولكن ابنها المخرج حسام الحسيني تصرف بحكمة وسيطر على الحريق وذلك حسبما صرحت للوطن.

أزمة بشير الديك الصحية

أعلن السيناريست أيمن سلامة عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» تعرض الكاتب الكبير بشير الديك لأزمة الصحية دخل على إثرها العناية المركزة في إحدى المستشفيات قائلا: «الكاتب الكبير بشير الديك رئيس جمعية مؤلفي الدراما والذي شاهد له ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي اليوم فيلمه العظيم سواق الأتوبيس يرقد في العناية المركزة.. الرجاء الدعاء له بالشفاء».

وفاة الملحن الشاب حازم عادل

وأعلن الفنان عبده منصور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة صديقه الملحن حازم عادل قائلا: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. حازم عادل اتوفى.. صاحبي الجميل الملحن الشاطر والصوت الحلو اللي كان كله طموح يعمل حاجة.. لسه فاكر لما كان ضيفنا، ولسه فاكر وهو بيتصل بيا يسمعني لحن لكلماتي وفرحتي كانت قد إيه وقتها.. ربنا يرحمك يا حبيبي.. ربنا يرحمك يا حازم ويجعل مثواك الجنة ونعيمها.. ماتعزش على اللي خلقك.. ربنا يرحمك».