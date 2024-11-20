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«النقل»: تحصيل 15 جنيهًا رسوم نظافة من كل شاحنة تدخل مينائي الإسكندرية والدخيلة

كتب:

بسمة عبدالستار
09:36 ص | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
وزارة النقل

وزارة النقل

 

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية التابعة لوزراة النقل، رقم 1609 لسنة 2024، بشأن تحصيل مقابل نظافة 15 جنيهًا من كل شاحنة مُعدة تدخل للعمل بمينائي الإسكندرية أو الدخيلة، وذلك في العدد رقم 258 في 20 نوفمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، «تحصيل مقابل نظافة مقداره خمسة عشر جنيهًا «شاملًا ضريبة القيمة المُضافة» من كل شاحنة مُعدة تدخل للعمل بمينائي الإسكندرية أو الدخيلة».

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