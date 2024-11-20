ناقد رياضي: حسام حسن يكرر تجربة كيروش مع المنتخب.. ويقدم أداء عاليا

علق محمد السيسي، الناقد الرياضي والصحفي بجريدة الوطن، على تعادل منتخب مصر مع بوتسوانا، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، التي حسمها الفراعنة بالتأهل من الجولة الرابعة.

حسام حسن يعتمد على اللاعبين المحليين أكثر من المحترفين

وقال «السيسي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة «dmc»، إن أداء المنتخب المصري مع حسام حسن خلال الـ10 مباريات الماضية ممتاز، موضحا أنه لم يكن هناك طفرة حدثت في المنتخب، بل عمل حسام حسن على اختيار اللاعبين المحليين «اعتمد على لاعيبه الدوري المحلي أكثر من المحترفين ودا شيء أدهش الجميع أنهم ينضموا للمنتخب».

حسام حسن يبحث دائما عن اللاعب المميز

وأوضح أن حسام حسن دائما يبحث عن اللاعب المميز، ويكرر تجربة كيروش مع المنتخب عندما اكتشف محمد عبد المنعم، وعمر مرموش، وأحمد فتوح.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لديه قوام كامل من اللاعبين، ولا بد أن يبعتد عن الاضطهاد لأن عادة يخرج بتصريحات بعد كل مباراة لمنتخب مصر يقول إن منتخب مصر مضطهد، موضحا أن الجميع يدعمه للنهوض بالمنتخب، والاختبار الحقيقي له في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب آخر 2025.