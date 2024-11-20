رئيس المحكمة لـ إمام عاشور: «خد بالك من مستقبلك وحافظ على نعمة ربنا»

وجه رئيس محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد أثناء نظر المعارضة الاستئنافية على حكم حبس اللاعب إمام عاشور 6 أشهر بتهمة ضرب فرد أمن، نصيحة له قائلًا: «عاوزك تاخد بالك شوية من مستقبلك وحافظ على نعمة ربنا ليك ومتعملش كده تاني».

قدم محامى عبد الله مصطفى فرد أمن أحد المولات التجارية، في واقعة اتهام إمام عاشور بالاعتداء بالضرب على موكله والمعروفة إعلاميا بـ«خناقة المول»، أمام محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، إقرارا بالتصالح والتنازل عن الدعوى المدنية والجنائية فيما يخص تهمة التعدي بالضرب على موكله.

ويحضر والد إمام عاشور جلسة محاكمة نجله في قاعة محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، المنعقدة في محكمة جنوب الجيزة، لمساندة ودعم نجله لاعب النادي الأهلي في المعارضة الاستئنافية التي تقدم بها على حكم حبسه 6 أشهر في قضية مشاجرة فرد الأمن داخل المول التجاري.

وقضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد اليوم، في وقت سابق، بقبول استئناف النيابة العامة على حكم براءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد، والقضاء بحبسه 6 أشهر.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قضت في وقت سابق ببراءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد.