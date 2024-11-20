بودكاست «رسائل».. صوت يُحيي القيم وسط زحام السوشيال ميديا

وسط بحر من المحتويات الرقمية المتنوعة والمختلطة بين الإيجابي والسلبي، يواصل بودكاست «رسائل» إعادة إحياء القيم الأخلاقية وزرع الأمل في نفوس المتابعين، فمنذ انطلاقه في مارس 2023، على منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة، يعمل على التواصل الحقيقي بين الناس، وتقديم محتوى هادف يعالج القضايا الاجتماعية والثقافية بروح إنسانية راقية.

وقالت الدكتورة دينا عامر، مقدمة البود كاست: «رسائل منصة تجمعنا على فكرة واحدة، نسمع بعضنا البعض ونحاول أن نفهم تجارب الآخر. من خلال الرسائل التي نتلقاها يوميا، وهدفنا أن نجعل كل شخص يشعر بأن صوته مسموع وقصته تستحق أن تُروى».

ويعتمد بودكاست «رسائل» على التفاعل الحقيقي مع الجمهور، والرسائل التي يرسلها المستمعون، ويقدم من خلالها حلولاً ومناقشات مفتوحة لقضايا تمس الجميع.