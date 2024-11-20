رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بودكاست «رسائل».. صوت يُحيي القيم وسط زحام السوشيال ميديا

كتب:

حسن سمير
12:37 م | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
دكتورة دينا عامر

دكتورة دينا عامر

وسط بحر من المحتويات الرقمية المتنوعة والمختلطة بين الإيجابي والسلبي، يواصل بودكاست «رسائل» إعادة إحياء القيم الأخلاقية وزرع الأمل في نفوس المتابعين، فمنذ انطلاقه في مارس 2023، على منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة، يعمل على التواصل الحقيقي بين الناس، وتقديم محتوى هادف يعالج القضايا الاجتماعية والثقافية بروح إنسانية راقية.

وقالت الدكتورة دينا عامر، مقدمة البود كاست: «رسائل منصة تجمعنا على فكرة واحدة، نسمع بعضنا البعض ونحاول أن نفهم تجارب الآخر. من خلال الرسائل التي نتلقاها يوميا، وهدفنا أن نجعل كل شخص يشعر بأن صوته مسموع وقصته تستحق أن تُروى».

ويعتمد بودكاست «رسائل» على التفاعل الحقيقي مع الجمهور، والرسائل التي يرسلها المستمعون، ويقدم من خلالها حلولاً ومناقشات مفتوحة لقضايا تمس الجميع.

اقرأ المزيد:

وكيل الأزهر يوجه 5 رسائل عن أهمية الحوار الحضاري.. «لا مكان للصراع في فلسفة الإسلام»

تفسير حلم رؤية الدم في المنام.. رسائل خير أم شر؟

تفسير حلم قص الشعر للرجل والمرأة.. رسائل تحمل الخير أم مشكلات محتملة؟

الكاتب الصحفي محمد علي حسن: زيارة وزير الخارجية لبيروت تحمل رسائل مهمة
بقلم حسن سمير