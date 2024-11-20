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إحباط محاولة سيدتين لتهريب عقار الكبتاجون عبر مطار القاهرة

كتب:

محمد بركات
12:10 م | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
سيارة شرطة _ صورة أرشيفية

سيارة شرطة _ صورة أرشيفية

ضبطت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ، سيدتين مقيمتان بمحافظة الدقهلية، وبحوزتهما عدد من الأقراص المخدرة لعقار الكبتاجون، مخبأة أسفل طيات ملابسهما، حال إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد.

وبمواجهتهما أقرا بحصولهما على المضبوطات من أحد الأشخاص «هارب» لتوصيلها إلى آخر خارج البلاد نظير تحصلهما على مقابل مالي، واتخذت الاجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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بقلم محمد بركات