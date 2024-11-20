مدير تحرير ‏«الدستور» يكشف تفاصيل مبادرة «امسك إشاعة»: توضح الحقائق للمواطنين

تحدث الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، عن تفاصيل ‏إطلاق جريدة الدستور مبادرة «امسك إشاعة» لمواجهة الشائعات التي تتعرض ‏لها الدولة المصرية على مدار الفترات الماضية.‏

وأضاف «عبدالناصر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم ‏الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني على القناة الأولى والفضائية المصرية، ‏أن الشائعات تستهدف ضرب الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة المصرية، ‏فضلا عن خلق حالة من الإحباط لدى المصريين خاصة في ظل الأجواء والظروف ‏العالمية والصراعات الإقليمية المحيطة بمصر.‏

وتابع: «الدولة المصرية مستهدفة من قبل عدد كبير من لجان الجماعات ‏الإخوانية الإرهابية، مشيرا إلى أن الشائعات مازالت تستهدف أمن واستقرار الدولة ‏المصرية».

وواصل: «جريدة الدستور أطلقت حملة امسك إشاعة يوم 5 نوفمبر ‏الجاري، بهدف رصد كل الشائعات التي تتعرض لها الدولة المصرية في مختلف ‏المجالات، فضلا عن توضيح الحقائق بشأنها للمواطنين»، مشيرًا إلى أن الحملة ‏تأتي في إطار الدور التوعوي والمجتمعي التي تقوم به مؤسسة الدستور التابعة ‏للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.