مفاجأة انتقال نجم المنتخب للأهلي.. تفاصيل جديدة (خاص)

كشف مصدر مسؤول داخل نادي سموحة، حقيقة اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع محمد ربيعة مدافع الفريق السكندري، المنضم حديثًا لصفوف منتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبة مارسيل كولر المدير الفني للأحمر في تدعيم مركز قلب الدفاع؛ استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا.

سموحة ينفي التوصل لاتفاق مع الأهلي لضم محمد ربيعة

وقال مصدر مسؤول داخل نادي سموحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «قمنا بضم محمد ربيعة في صفقة مجانية من نادي مودرن سبورت، ولم يصلنا أي عروض رسمية حتى هذه اللحظة لضمه من جانب النادي الأهلي أو من أي نادٍ آخر، وكل ما يتردد حول الاتفاق مع الأهلي على رحيل اللاعب لا أساس له من الصحة».

وتابع: «هناك تمسك من قبل مجلس إدارة نادي سموحة بكل العناصر الأساسية حتى ختام الموسم الجاري؛ لأن المشوار لا يزال طويلًا ونحتاج لكل العناصر المهمة في تشكيلة الفريق، إضافة إلى صعوبة التفريط في أي من لاعبيه الحاليين حتى نهاية الموسم».

رغبة محمد ربيعة تحسم مصيره في الصيف المقبل

واختتم المصدر: «بكل تأكيد محمد ربيعة من اللاعبين القادمين بقوة في الكرة المصرية، وانضمامه لمنتخب مصر خير تتويج لمجهوده خلال الفترة الماضية، لكن رغبة اللاعب ستحسم الأمر حال وصول عروض مناسبة بنهاية الموسم».