مقترح بإنشاء خط سكة حديد يربط بين محطة كفر داود ومنوف بتكلفة مليار جنيه

قال هاني خضر، عضو مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة، إنه جاري دراسة إنشاء خط سكة حديد يربط بين محطة كفر داود ومنوف لربط مدينة السادات بشبين الكوم، وربط ثلاث محافظات ببعضها هي «المنوفية - القليوبية - العربية»، وذلك بناءا على طلب تقدم به إلى الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية ووزير النقل والصناعة.

تنشيط الحركة الاقتصادية وتقليل الازدحام

وتابع «خضر» في تصريحات لـ «الوطن»، أنه ذلك الخط سوف يساهم فى تنشيط الحركة الاقتصادية فى المنطقة وتسهيل حركة المواطنين وتقليل الازدحام المروري، حيث يوجد ثلاثة خطوط سكك حديدية بمدينة منوف وربطها بخط كفر داوود السادات سيحولها إلى مركز لوجيستى مهم يساهم فى تنمية التجارة فى المنطقة وتوفير خيارات نقل إضافية لآلاف المواطنين.

تكلفة المشروع تتجاوز المليار جنيه تقريبا

وأضاف، أن تكلفة المشروع تتجاوز المليار جنيه تقريبا وجاري الدراسة الآن، مشيرا أن مدينة منوف تشهد حركة نقل مكثفة بفضل وجود ثلاث خطوط سكك حديدية بها وهى: الخط الأول «قليوب / منوف / شبين الكوم / طنطا»، الخط الثاني «منوف / بنها»، الخط الثالث «منوف / الشهداء / كفر الزيات» مما سيعزز من شبكة النقل العام ويحقق تكاملاً بين الخطوط.

إنشاء ثلاث كبار أعلى المزلقانات

وأشار «خضر»، على موافقة الفريق كامل الوزير على إدراج كوبري أو نفق علي مزلقان العبور بمدينة شبين الكوم، بالإضافة إلى مزلقان أبو عجوه بمدينة شبين الكوم، وأيضا على مزلقان بركة السبع الرئيسي، مما يساهم في القضاء على الازدحام والتكدس المروري بمراكز شبين الكوم وبركة السبع.