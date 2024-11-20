عضو بـ«النواب اللبناني»: لا نستطيع قبول انتهاكات العدوان الإسرائيلي لبلادنا

قالت نجاة عون صليبا، عضو مجلس النواب اللبناني، إنّ الاهتمام الدولي يزداد بلبنان، عقب الكوارث والمصائب التي يقوم بها العدوان الإسرائيلي على البلاد، موضحة أنه على الرغم من صعوبة المفاوضات إلا أنها مهمة لوقف إطلاق النار.

استمرار النقاشات من أجل السلام

وأضافت «صليبا»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد أبو زيد وشيماء الكردي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ استمرار الاتصال بين الدول العالمية يخلق نقاشات ومباحثات من أجل السلام، مشيرا إلى أنّ المفاوضات تُبنى على قرار 1701، بالتالي برغم العدوان الإسرائيلي أدت المفاوضات للدولة اللبنانية إلى وجود قرار دولي يحمي سيادة لبنان.

رفض انتهاك واستباحة أرض لبنان

وتابعت: «لا نستطيع قبول انتهاك واستباحة أرض لبنان وسيادته بهذه الطريقة التي تطرحها إسرائيل، بالتالي لا بد من وجود رئيس لبناني منتخب من أجل الوصول إلى اتفاق يحمي سيادة البلاد، ويمنع إسرائيل من انتهاكها».