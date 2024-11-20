«القاهرة الإخبارية»: هجوم إسرائيلي ضخم على تدمر السورية يتسبب في سقوط 36 شهيدا

قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة تدمر السورية ما أسفر عن ارتقاء 36 شهيدا وأكثر من 50 جريحا وهو رقم أولي، متابعا: «بحسب المصادر التي تواصلنا معها فإن عدد الجرحى يزيد على ذلك».

وأضاف «هملو»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية» أن مدينة تدمر السورية من أكثر المناطق التي تعرضت للاستهداف الإسرائيلي رغم أنها منطقة بعيدة عن ساحة الصراع.

وتابع: «هذا الاستهداف يعيدنا إلى أيام كانت داعش حينما سيطرت وقتها على المنطقة، بالإضافة إلى المعارك التي دارت بينها وبين القوات الحكومية السورية بدعم من الجيش الروسي».

وأكد أن القصف الإسرائيلي جاء من منطقة 55 وهي منطقة تحت سيطرة القوات الأمريكية إلى جانب أحد فصائل المعارضة السورية، مواصلا: «هذا الاستهداف اليوم بحسب المصادر طال الحي الغربي ومنطقة الصناعة، وأغلب الشهداء الذين ارتقوا اليوم كانوا يتناولون وجبة الغداء في أحد المطاعم عند الساعة الواحدة ظهرا».