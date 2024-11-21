«بني سويف التخصصي» يحتفل بنجاح أول عملية جراحية لانسداد المريء لطفل رضيع

نجح أطباء قسم جراحة الأطفال بمستشفى بني سويف التخصصي، في إجراء عملية جراحية دقيقة ناجحة لرضيع يبلغ من العمر 7 أيام لأول مرة داخل المستشفى، ضمن الخدمات الصحية المقدمة، حيث كان الطفل يعاني وجود انسداد بالمريء وناسور بين المريء والقصبة الهوائية.

استقبال رضيع يعاني من انسداد بالمريء بتخصصي بني سويف

وقال الدكتور أحمد محمود صادق، مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي في تصريحات صحفية، إن قسم الحضانات استقبل رضيعًا يبلغ من العمر 7 أيام، يعاني من صعوبة بالتنفس، إذ قام الأطباء بفحص الرضيع إكلينيكيًا، وإجراء أشعة سينية وموجات صوتية على القلب، للاطمئنان على حالته الصحية وتم التأكد من وجود انسداد بالمريء وناسور بين المريء والقصبة الهوائية.

عملية جراحية دقيقة

أشار مدير المستشفى التخصصي في بني سويف، إلى أن أطباء قسم جراحة الأطفال، جهزوا الرضيع لإجراء العملية الدقيقة والتي تحتاج لمهارة طبية عالية، إذ استكشف الأطباء بالصدر وربطوا الناسور، وركبوا أنبوبة صدرية، مؤكدًا أن الرضيع في حالة جيدة بعد نجاح العملية الجراحية، ويتواجد داخل قسم حضانات الأطفال المبتسرين على جهاز التنفس الصناعي لمتابعته من قبل أطباء قسم جراحة الأطفال لحين خروجه وتماثله للشفاء.

إجراء الجراحة بالمجان

وأوضح، أن العملية تجرى لأول مرة داخل المستشفى نظرا للإمكانيات الكبيرة التى توفرها وزارة الصحة والسكان، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، إذ كان له الأثر الكبير في إجراء العملية وعدم تحويله إلى المستشفيات خارج المحافظة، وتم إجراء العملية مجانًا دون أي أعباء مالية على نفقة التأمين الصحي، موجهًا الشكر للطاقم الطبي.