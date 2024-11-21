أطول وأقصر امرأتين في العالم تلتقيان لأول مرة.. كم يبلغ طولهما؟ (فيديو)

في حدث استثنائي، جمع لقاء بين أطول وأقصر امرأتين في العالم لتناول الشاي معا في لندن، وذلك احتفالا بالذكرى السنوية لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، فكيف كان اللقاء؟

روميسا جيلجي، مطورة الويب التركية البالغة من العمر 27 عامًا، التقت بالممثلة الهندية جوتي أمجي خلال لقائهما في فندق سافوي، في حدث استثنائي سلطت عليه صحيفة «دايلي ميل» البريطانية الضوء.

لقاء نادر بين أطول وأقصر تين في العالم.. كم يبلغ طولهما؟

«كان من الصعب علينا التواصل بالعين في بعض الأحيان»، هكذا وصفت جيلجي اللقاء مازحة، واصفة الأمر بالرائع والمذهل، خاصة بعد اكتشاف أن لديهما في الواقع الكثير من القواسم المشتركة، بحسب التقرير.

تبلغ السيدة أمجي 30 عاما وهي أقصر امرأة في العالم، حيث يبلغ طولها 62.8 سنتيمتر، في حين تحمل السيدة جيلجي الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس لكونها أطول امرأة في العالم حيث يبلغ طولها 215.16 سنتيمتر.

تعاني جيلجي من حالة نادرة تسمى متلازمة ويفر، التي تسبب نموًا متسارعًا وتشوهات هيكلية، وكانت حالتها هي الحالة السابعة والعشرين التي تم تشخيصها على الإطلاق، والأولى في تركيا.

وتستخدم جيلجي كرسيًا متحركًا ولا تستطيع الوقوف إلا باستخدام مشاية لفترات قصيرة من الوقت، لكنها ترفض السماح لتحدياتها الجسدية بإعاقتها، بحسب ما قالت للصحيفة.

أما أمجي، التي لعبت دور ما بيتيت في المسلسل التلفزيوني الأمريكي American Horror Story، تعاني من نوع من التقزم يسمى خلل تنسج العظم الغضروفي.

موسوعة جينيس تحتفي بأطول وأقصر امرأتين في العالم

تم تكريم الثنائي باعتبارهما رمزين لموسوعة جينيس للأرقام القياسية في طبعة الذكرى السبعين للموسوعة.

وعن اللقاء بينهما قالت جيلجي: «كان من المذهل جدًا مقابلة جوتي للمرة الأولى، كان من الصعب بالنسبة لنا التواصل بالعين في بعض الأحيان بسبب اختلاف طولنا، لكن الأمر كان رائعًا».

وأوضحت: «لدينا أشياء مشتركة، فنحن الاثنان نحب المكياج والعناية بالنفس وتقليم أظافرنا».

في المقابل قالت أمجي: «اعتدت أن أنظر إلى الأعلى وأرى أشخاصًا أطول مني، ولكنني كنت سعيدة للغاية عندما نظرت إلى الأعلى اليوم ورأيت أطول امرأة في العالم».