جوميز يحدد ثلاثي وسط الزمالك في مواجهة المصري

حدد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بديل محمد شحاتة لاعب وسط الفريق خلال مباراة المصري، المحدد لها الثامنة مساء السبت المقبل، على ملعب الجيش في برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري NILE للموسم الكروي 2024-2025.

جوميز يحدد بديل محمد شحاتة في الزمالك

من جانبه، كشف مصدر داخل فريق الزمالك لـ«الوطن سبورت»، عن أنّ جوميز استقر على الدفع بالثلاثي نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر، في خط وسط الفريق الأبيض، لتعويض غياب محمد شحاتة، الذي تعرض للإصابة في معسكر منتخب مصر الأخير، بحيث يكون ناصر ماهر، لاعب وسط بديلا عن شحاتة، ويلعب مصطفى شلبي بمركز الجناح الأيسر.

ويؤدي محمد شحاتة تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة في ظل معاناته من الإصابة بمزق في العضلة الضامة، والتي تعرض لها مع منتخب مصر في مباراة كاب فيردي بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

يذكر أنّ فريق الزمالك حقق الفوز في أول جولتين من دوري NILE بعد أن تغلب على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى، وتغلب على سموحة بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويبحث فريق الزمالك عن الفوز الثالث على التوالي، عندما يواجه المصري في لقاء السبت المقبل.