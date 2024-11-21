إكسير طول العمر.. مدرس أمريكي يبلغ 100 عام والسر في البنجر

الطعام الصحي يسهم في إطالة العمر وخلو الإنسان من الأمراض، وهو سر العمر الطويل الذي يتمتع به المدرس الأمريكي المتقاعد ألبرت ستايلز، الذي بلغ عمر الـ100 بفضل الانتظام على تناول البنجر، ففطيرة البنجر ومداومته على تناولها ساعدته على أن يصل عمره إلى قرن من الزمان.

الطعام الصحي له تأثير مباشر على طول العمر

وجاء ذلك في تقرير عرضته القناة الأولى والفضائية المصرية، بعنوان «سر طول العمر» أنّ الطعام الصحي له تأثير مباشر على طول العمر وخلو الإنسان من الأمراض، كما أكد المدرس الأمريكي المتقاعد ألبرت ستايلز الذي احتفل بعيد ميلاده الـ100 بفطيرة من البنجر وجبن الماعز، إذ كشف ستايلز سر وصوله لهذا العمر، قائلا إنه منذ طفولته كان يتناول البنجر بانتظام لما له من فوائد صحية عديدة.

مدرس أمريكي يحتفل بعمره الـ100

وأوضح التقرير، أنّ المدرس الأمريكي الذي يحتفل بعمره الـ100 أوضح أن التزمه بنمط حياة صحي كان السبب الرئيسي لبلوغه هذا السن رغم أنه تقاعد في الخمسين من عمره، إذ كان يعتقد أن العيش حتى الـ70 أمر غير واقعي.

البنجر غني بالألياف والحديد والفيتامينات

ولفت التقرير إلى أنّ نبات البنجر بحسب حديث ستايلز ودراسات علمية، غني بالألياف وحمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم والمنجنيز وفيتامين C، كما يحتوي على النترات والماغنيسيوم ومضادات الأكسدة، فضلا عن أنه يسهم في الوقاية من بعض أنواع السرطانات مثل سرطان المثانة.