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المونتير أحمد حافظ يكشف أسرار المونتاج: «نفسي أتجرأ وأقدم عمل كوميدي»

كتب:

ضحى محمد
01:55 م | الخميس 21 نوفمبر 2024
أحمد حافظ في مهرجان القاهرة السينمائي

أحمد حافظ في مهرجان القاهرة السينمائي

استضاف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 ندوة للمونتير العالمي أحمد حافظ، والذي شارك جمهوره بخبرات واسعة في عالم المونتاج السينمائي، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

وحرصت الفنانة جميلة عوض على مساندة زوجها المونتير أحمد حافظ، إذ جلست جلست في الصفوف الأولى من الندوة.

وقال المونتير أحمد حافظ خلال الندوة: «كل ما يكون في مشاكل في الشغل بكون مبسوط أكتر، لأن هذا يعتبر بالنسبة لي تحدي، الشغل حاليا أصبح أسهل مما كان سابقا، بسبب التطور، أتذكر أول فيلم اشتغله مكنتش أعرف يعني إيه قواعد للمونتاج الفيلم، خلال 23 سنة اللي فاتوا طورت من كل شيء».

مهرجان القاهرة السينمائي

وأضاف أحمد حافظ خلال ندوة في مهرجان القاهرة السينمائي: «عندي 4 ساعات في الأسبوع أشوف إيه جديد والفرجة خلتني اتعلم أسأل، وهذا يجعلني أشطر، فالمذاكرة جزء لا يتجزأ من عملي، وأفضل دائمًا الأفلام الغامقة الصعبة، بشوف إن الكوميديا أصعب في المونتاج، ونفسي أتجرأ وأقدم تلك التجربة، فكلما يأتي لي فرصة أهرب منها».

كواليس العمل

قدم أحمد حافظ خلال هذه الجلسة، التي تديرها المخرجة مريم أبو عوف، كواليس عمله في أفلام شهيرة، ومنح الحضور نظرة تفصيلية عن حرفة تشكيل السرد من خلال فن المونتاج، وشارك عبر المحاضرة رؤيته حول عملية اتخاذ القرار الإبداعي، والتعاون مع المخرجين والدور الحيوي للمونتير في سرد القصة عبر الشاشة.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.