رئيس «اتحاد الجمعيات الأهلية»: مصر تحرص على تقديم الدعم للمواطن الأكثر احتياجا

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إنّ الدولة المصرية تواصل جهودها لدعم المواطن المصري ورفع العبء عن كاهله بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنّ الدولة حريصة على دعم الأسر الأكثر احتياجا سواء عبر المبادرات الرئاسية مثل «100 مليون صحة» و«بداية» و«حياة كريمة» التي تشمل أكثر من 58 مليون مواطن.

تطوير 1600 قرية من الريف المصري

وأضاف «عبدالقوي»، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية حرصت على تطوير 1600 قرية ضمن المرحلة الأولى، إذ جرى تقديم كافة الخدمات للقرية المصرية من مياه شرب وصرف صحي ومراكز شباب ووحدات صحية ومواصلات، مشيرا إلى أنّ الحكومة تسعى إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا ودعم الريف المصري الذي حُرم لفترة طويلة من الخدمات.

مصر تحرص على تقديم الدعم العيني والنقدي لكل المواطنين

وتابع: «الدولة المصرية حرصت على تقديم الدعم العيني والنقدي لكل المواطنين الأكثر احتياجا، كما أن هناك دعم يصل إلى أكثر من 650 مليار جنيه على السلع والخدمات المختلفة».