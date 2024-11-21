أسماء جلال تدعم حملة «فستانك يفرح غيرك»: «لإسعاد كل بنت محتاجة في ليلة العمر»

‎أطلقت الفنانة أسماء جلال فيديو لدعم حملة «فستانك يفرح غيرك» التي تهدف إلى التبرع بفساتين الزفاف لمساندة الفتيات غير القادرات على تحمل تكاليف شرائها، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الاجتماعية، وذلك بالتزامن مع عرض فيلم «الفستان الأبيض» في السينمات خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل حملة فيلم «الفستان الأبيض»

‎في فيديو الإعلان عن حملة «فستانك يفرح غيرك»، قالت أسماء جلال: «قصة "وردة" من فيلم "الفستان الأبيض" مش بس قصة في فيلم، ده واقع بيواجهه كتير من البنات الغير مقتدرات اللي بيحلموا بليلة فرحهم وشكلهم بـ"الفستان الأبيض"، لكن ظروفهم الاقتصادية بتمنعهم من تحقيق أحلامهم. عشان كده أطلقنا حملة للتبرع بفساتين الزفاف لكل بنت محتاجة تفرح بليلة العمر بس ظروفها منعتها زي "وردة". وده بالتعاون مع مؤسسة Share A Smile اللي بتساعد مئات العرايس كل سنة في تجهيزات زواجهم ضمن حملات كتير لمساعدة الطبقات الغير مقتدرة. ودي فرصة لكل واحد فينا إنه يشارك في فرحة حد تاني».

‎تهدف الحملة إلى نشر السعادة بين الفتيات ومساعدتهن على تحقيق حلم ارتداء فستان الزفاف في يومهن المميز، مستوحية فكرتها من فيلم «الفستان الأبيض» الذي يعرض حالياً في السينمات. تسلط القصة الضوء على العروس «وردة»، التي تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف.

أبطال فيلم «الفستان الأبيض»

‎يُذكر أن فيلم «الفستان الأبيض» من تأليف وإخراج جيلان عوف، وبطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، وأحمد خالد صالح. الفيلم من إنتاج شركتي فيلم كلينك وذا بلانت ستوديوز، ويعرض حالياً في دور السينما في مصر، كما سيُعرض ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالسعودية في أوائل شهر ديسمبر.