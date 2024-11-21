فنادق ومنتجعات سياحية بشرم الشيخ تحتفل باليوم العالمي للطفل

احتفلت فنادق ومنتجعات سياحية بمدينة شرم الشيخ، اليوم الخميس باليوم العالمي للطفل، بإطلاق الحفلات ومشاركة فعالة للأطفال من خلال مسابقات الرسم والتلوين، وشمل الاحتفال فقرات غنائية وموسيقية وفقرة الساحر التي أبهرت الأطفال بمختلف جنسياتهم، مع مشاركة الآباء والأمهات أطفالهم اللعب والرسم.

احتفالات الفنادق باليوم العالمي للطفل

وحرصت أغلب الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ على الاحتفال ومشاركة الأطفال الأجواء الممتعة، من خلال جلسات المرح والرسم والتلوين وتقديم الحلوى لهم، بالإضافة إلى الفقرات الفنية التي نالت إعجاب الأطفال ومنها الساحر ومجسمات العرائس والفقرات الموسيقية والغنائية التي شارك الأطفال فيها.

اليوم العالمي للطفل

يذكر أن اليوم العالمي للطفل يرتبط بتاريخ توقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 20 نوفمبر 1989 من قبل 192 دولة، وهو يوم عمل عالمي لمنظمة اليونيسيف احتفالًا بتلك الذكرى كي لا تتم إساءة فهم حقوق الأطفال أو إهمالها، وكذا إعطاء الأطفال الفرصة للاستماع إليهم والتعبير عن أنفسهم ومحاولة فهمهم ووضعهم على قائمة أولويات المستقبل.