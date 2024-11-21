الفنان العالمي داركو بيريك يحضر عرض فيلمه «إقليم» بمهرجان القاهرة السينمائي

يحضر الفنان العالمي الصربي داركو بيريك نجم مسلسل لا كاسا دي بابيل، عرض فيلمه «إقليم»، ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي، الذي يعرض في التاسعة مساء اليوم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويسبق الفيلم سجادة حمراء لأبطاله والضيوف.

موعد عرض فيلم إقليم بمهرجان القاهرة السينمائي

فيلم «إقليم» وثائقي تبلغ مدته 60 دقيقة للمخرج أليكس جالان، وتدور أحداثه في سهوب آسيا الوسطى، حيث يعيش الرعاة القرغيز في صراع مع شبح ويحاول الصيادون والبدو الرحل التعايش وتقاسم الأرض، وقد اشتهر داركو بيريك بدور هلسنكي في مسلسل لا كاسا دي بابيل وتميز بضخامة جسمه وقدرته على استخدام الأسلحة الثقيلة.

موعد ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس «FIAPF»، ومن المقرر أن ينطلق حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي غدًا الجمعة بدار الأوبرا المصرية، وسيتم تسليم جوائز الفائزين بمسابقات المهرجان.