لو بتفكر تشتري.. مصطلحات عقارية هامة للشقق والفيلات يجب معرفتها

على مدار سنوات عديدة، يشهد القطاع العقاري المصري تطورًا كبيرًا في البنية التحتية، ما ساعد المطورين العقاريين على إنشاء المدن السكنية والتجارية بأماكن مميزة، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المناطق، كما ظهرت مصطلحات ومنتجات عقارية جديدة لم تكن معروفة من قبل، مثل شقة أي ابارتمنت iApartment، وتوين هاوس، وتريو فيلا Trio Villa وغيرها، لذا من المهم التوضيح للقارئ التفاصيل الجديدة في عالم العقارات.

أشهر المصطلحات المستخدمة في العقارات

شقة سكنية.. بنتهاوس ودوبليكس واستوديو

الشقة السكنية يمكن تعريفها بأنها وحدة سكنية في بناء أو عمارة، تتكون من غرفة أو أكثر، وتشترك مع باقي الشقق في المرافق الخاصة بالبناء، ولها عدة أنواع كالتالي:

بنتهاوس «روف»: شقة تقع في أعلى دور للمبنى وتكون ملحقة بسطح المبنى الذي قد يحتوي على تراس أو غرف

دوبلكس: شقة سكنية مكونة من طابقين متتاليين متصلين ببعض بسلم داخلي.

- استوديو: عبارة عن شقق صغيرة تتكون من غرفة نوم واحدة ومطبخ وحمام وغرفة معيشة و يتناسب هذا النوع من الشقق مع الشباب.

- شقة أي ابارتمنت iApartment:

هي أحدث أنواع الشقق، وتعتبر شقة بمميزات الفيلا، حيث تتيح الشركة فرصة تصميم الشقة من تنظيم داخلي وخارجي حسب احتياج كل أسرة، وتحتوي على حديقة، وروف، وتراس، وأماكن تخزين، ومصبغة، وجراج تحت الأرض بالإضافة إلى مساحات متفاوتة من غرف النوم، والحمامات، والأماكن الخاصة بالمسئولين عن الخدمات المنزلية.

فيلات

- فيلا منفصلة: هي وحدة مستقلة لها بوابة وحديقة خاصة وسور يحيط بها من كل جانب وعادةً تتكون من طابقين أو ثلاثة.

تاون هاوس.

فيلا متصلة بحديقة صغيرة وتختلف عن الفيلا المنفصلة، بأنها تكون واحدة من منازل متجاورة في صف عمراني.

-توين هاوس «منزل مزدوج»:

فيلا شبه متصلة يتقاسمها ساكنان ويكون لكل منهم مدخل وحديقة خاصة.

أي-فيلا iVilla:

أحدث أنواع الفيلات، وهي فيلا لها حديقة خاصة تتكون من طابقين «أرضي ودور أول».

- ‎تريو فيلا Trio Villa.

هو اختراع جديد في مصر متوافر في كمبوند في القاهرة الجديدة، وهو عبارة عن 3 فلل فوق بعض، لكل منهم حديقة خاصة.