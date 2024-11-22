شرط مفاجئ يعود بالحكم محمد عادل لإدارة المباريات بعد قرار استبعاده

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن أن بالتواصل مع لجنة الحكام لا يوجد أي أزمة بالوقت الحالي في عودة محمد عادل لإدارة المباريات في دوري NILE والاعتماد عليه بشكل طبيعي بعد أزمة مباراة البنك الأهلي واستبعاده من الجولة الثانية بسبب بعض القرارات في المباراة وبالتحديد ركلة جزاء الزمالك في الدقائق الأخيرة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للوطن سبورت: « لا يوجد أي عائق في عودة الحكم محمد عادل بالتواصل مع لجنة الحكام متاح التواجد وإدارة المباريات بشكل طبيعي وهم يريدون الحفاظ عليه لأنه حكم دولي وكبير ولا يوجد أي مانع من تواجده وعودته للمشاركة في المباريات وإدارة لقاءات هامة ولكن هناك جلسة ستجمعه مع لجنة الحكام من أجل معرفة هل هو جاهز نفسيا لإدارة المباريات أم لا».

الجاهزية النفسية تقود محمد عادل للعودةوتابع: « في حال كان محمد عادل جاهز نفسيا لإدارة المباريات سيشارك بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة ومن الجولة الثالثة التي ستنطلق اليوم ولكن في حال لم يكن جاهزا نفسيا لن يتم الاعتماد عليه إلا بعد جاهزيته بشكل كامل من أجل الحفاظ عليه».

وكان تسريب تسجيل مكالمة محمد عادل مع ميدو سلامة حكم الفار في مباراة الزمالك والبنك الأهلي تسببت في جدلا كبيرا وصل إلى النيابة العامة والتي تفصل في الأمر بالوقت الحالي، وتسببت في فتح تحقيق عاجل بالجبلاية أدى إلى إقالة لجنة الحكام برئاسة محمد فاروق.