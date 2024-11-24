لا تفوت الفرصة.. وظائف مبيعات بإحدى شركات الخدمات المالية بعمولات

توفر الكثير من الشركات الخاصة فرص عمل للشباب من خريجي الكليات والحاصلين على مؤهلات دراسية عليا، أو الأشخاص غير الحاصلين على مؤهلات دراسية، لذلك تحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير تلك الفرص للشباب بالتعاون مع الشركات، في إطار حرصها على زيادة نسبة عمالة الشباب ما دفعها للإعلان عن وظائف للعمل في مجال المبيعات بإحدى شركات الخدمات المالية.

وعن تفاصيل وظائف المبيعات بإحدى شركات الخدمات المالية للشباب من خريجي الكليات، فأوضحتها وزارة الشباب والرياضة في إعلانها عن تلك الوظائف، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، وكيفية التقديم لها، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- يجب أن يكون المتقدم لالوظائف من خريجي إحدى الكليات التي تصل سنوات الدراسة بها لـ4 سنوات.

- لا يشترط للمتقدم للوظائف أن يكون لديه خبرة.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه مستوى جيد فى الحاسب الآلى.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 29 عام للذكور والإناث.

مميزات وحقوق الوظائف

- الحصول على برامج تدريب في المبيعات معتمدة من الغرف التجارية الأمريكية.

- توفر الشركة للعاملين تأمين على الحياة.

- توفر الشركة للموظفين تأمين صحي وتأمينات اجتماعية.

- تمنح الشركة للموظفين عمولات على المبيعات.

- عدد ساعات العمل يصل إلى 9 ساعات، إضافة إلى يومين إجازة.

- العمل يكون بنظان الشيفتات المتغيرة لكل العاملين في الشركة.

كيفية التقديم لوظائف إحدى شركات الخدمات المالية

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف إحدى شركات الخدمات المالية، الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، والدخول منها للاستمارة الخاصة بوظائف المبيعات المطلوبة، على أن يتم ملء كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالراغب في التقديم للوظائف.