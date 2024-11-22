ضبط متهم بغسل 23 مليون جنيه حصيلة تجارة السلاح في أسيوط

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة البداري بأسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضي الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات).

وقدرت أعمال الغسل بـ23 مليون جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.