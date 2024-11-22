أصحاب 4 أبراج يتعرضون لأزمات الفترة المقبلة.. «طلاق وخسارة أموال»

الإطلاع على «حظك اليوم» وقراءة التوقعات الفلكية أصبح من الأمور التي تحظى باهتمام العديد من الأشخاص، سواء بهدف التسلية أو لتصديق التنبؤات المستندة إلى حركة الكواكب والفلك.

ومع قرب نهاية العام 2024 واستعداد الناس لاستقبال عام جديد، يتزايد البحث عن الحظوظ والتوقعات المستقبلية.

وفي لقاء إعلامي مع الإعلامي اللبناني تمام بليق، استعرضت خبيرة التوقعات اللبنانية، سارة حسين، مجموعة من التوقعات الصادمة لبعض الأبراج، والتي تضمنت تحذيرات قوية حول أحداث مرتقبة قد تكون غير سارة، على النحو التالي:

توقعات صادمة لـ 4 أبراج الفترة المقبلة.. طلاق وخداع وخسارة فلوس

- الجدي:

توقعت خبيرة التوقعات سارة حسين، أن يعيش أصحاب برج الجدي حياة بسيطة، لكنه قد يصاب بالاكتئاب، إذ تصله رسايل مزعجة تقوده للعيش بين عجلات التوتر والاكتئاب.

كما توقعت لأصحاب برج الجدي على الصعيد العاطفي، التعرض لخداع وطلاق بين المتزوجين، مع حدوث أمور غامضة على المستوى المهني تضر بعملهم، ناصحة أصحاب برج الجدي، بعدم تقديم تضحيات.

- الحمل:

توقعت أن يعيش مواليد برج الحمل حالة من التوازن بين قوة الشخصية والقلب، مشيرة إلى تحقيق أمنيات مهمة وانسجام على الصعيد العاطفي، مع تطورات إيجابية في حياتهم، ولكن حذرتهم من الأشخاص «البخلاء» و«أصحاب العيون الزائغة»، الذين قد يتسببون بمشكلات في حياتهم.

- الأسد:

كشفت خبيرة التوقعات، عن تنبؤ صادم لأصحاب برج الأسد، إذ وصفت المرحلة القادمة بـ «الجري وراء الأوهام» موضحة تعرضهم لخسائر مالية كبيرة، وخلافات حول مال وممتلكات، فضلًا عن خلافات مع الزوج.

كما توقعت لهم ترقية في العمل، وتطور على المستوى المهني.

- العقرب:

أشارت إلى أن مواليد برج العقرب سيواجهون فترة مليئة بالسفر والترحال، مع حظوظ غير سارة في علاقة عاطفية قد تنتهي بالدموع والندم.

كما توقعت تعرضهم لخسائر مالية ودخول فتنة تؤثر على حياتهم، إضافة إلى الانتقال من منزلهم الحالي إلى منزل آخر.