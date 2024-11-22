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ضبط 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة

كتب:

محمد بركات
03:44 م | الجمعة 22 نوفمبر 2024
ضبط متهم.. تعبيرية

ضبط متهم.. تعبيرية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص «لاثنين منهم معلومات جنائية»، مقيمين بمحافظة مطروح، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.

وقدرت تلك الممتلكات بـ60 مليون جنيه تقريباً.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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