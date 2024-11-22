«الصحة اللبنانية»: 62 شهيدا و111 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية في آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتقاء 62 شهيدا وسقوط 111 جريحا، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مشيرة إلى ارتفاع الحصيلة إلى 3 آلاف و645 شهيدا و15 ألفا و355 مصابا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد، حسبما أكدت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت وسائل إعلام لبنانية، إلى تسجيل 134 غارة جوية وقصف إسرائيلي بعموم لبنان، خلال آخر 24 ساعة.

غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان

قال مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن الاحتلال شن غارتين على بلدة الخيام جنوبي لبنان، مؤكدًا حدوث غارتين للاحتلال على بلدتي دير الزهراني وزوطر الغربية في الجنوب.

وأضاف أن هناك سلسلة من الغارات في القطاع الشرقي بالجنوب اللبناني، لمحاولة توفير غطاء للتقدم برًا به، لافتًا إلى أن أبرز عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، هي محاولات توسيع العملية البرية.

وتصدت المقاومة لهذه المحاولات، لا سيما في القطاع الغربي للجنوب اللبناني، وبالنسبة للقطاع الشرقي بات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مشارف نهر الليطاني من ناحية دير ميماس.