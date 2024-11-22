جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والاتحاد.. «ركلة جزاء مستحقة» | عاجل

أكد الخبير التحكيمي جهاد جريشة، أن نادي الاتحاد السكندري استحق ركلة جزاء صحيحة، خلال مباراة الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري nile للمحترفين، والتي أقيمت على أرضية ملعب السلام.

جهاد جريشة: الاتحاد السكندري استحق ركلة جزاء أمام الأهلي

وأكد جهاد جريشة في تصريحات خاصة لـ الوطن سبورت:أن نادي الاتحاد السكندري استحق الحصول على ركلة جزاء على يحيى عطية الله، مشيراً إلى أن الحكم رفض احتساب ركلة جزاء صحيحة، وكان يجب على حكم تقنية var، أن يحتسب الركلة لصالح زعيم الثغر.

وكانت كرة عرضية لصالح الاتحاد السكندري من الجهة اليسرى جاءت في يد الدولي المغربي يحيى عطية الله الظهير الأيسر للأهلي ولكن لم يراجع الحكم محمد معروف الكرة مع حكم الفار وائل فرحان ليقرر استكمال اللعب بشكل طبيعي.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثاني خلف فريق بيراميدز المتصدر برصيد 7 نقاط بشكل مؤقت، فيما يدخل الاتحاد السكندري المباراة وهو في المركز الرابع خلف الزمالك برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف.