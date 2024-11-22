فيلم «أبو زعبل 89» يحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل بمهرجان القاهرة السينمائي

انطلق منذ قليل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، بحضور الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والمقامة حاليًا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وحصد فيلم أبو زعبل 89 على جائزة افضل فيلم وثائقي طويل.

فيلم أبو زعبل 89 يحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل

وأعرب صناع فيلم أبو زعبل 89 عن سعادتهم وفخرهم بحصولهم على جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقالوا إن الفوز هو بمثابة المعجزة، وذلك بدعم رئيس المهرجان ومديره الفني الناقد عصام زكريا، الذي منحهم الفرصة لعرض الفيلم ضمن فعاليات أهم وأعرق مهرجان في الشرق الأوسط.

وأوضح مخرج فيلم أبو زعبل 89 بسام مرتضي، أن الجائزة تعد حلما بالنسبة له، قائلاًَ: كانت مسيرة عسيرة لكل الأفلام المستقلة والجائزة هي تعبير عن المعجزات، كما حصل أيضًا على تنوية لأفضل مخرج.