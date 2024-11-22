جهاد جريشة يحسم جدل صحة ركلة جزاء الأهلي أمام الاتحاد

حسم الخبير التحكيمي جهاد جريشة صحة ركلة جزاء الأهلي التي تحصل عليها لاعب الأحمر حسين الشحات أمام فريق الاتحاد السكندري في المباراة المقامة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري NILE.

وقال جهاد جريشة في تصريح خاص لـ«الوطن سبورت»، « ضربة جزاء الأهلي أمام الاتحاد السكندري صحيحة، بسبب عرقلة مدافع الاتحاد لحسين الشحات داخل منطقة الجزاء».

إمام عاشور يهدر ركلة جزاء

تحصل حسين الشحات على ركلة جزاء، في الدقيقة 41، بعد عرقلته من قبل مدافع الاتحاد السكندري، ليسدد إمام عاشور الكرة، ويهدرها بطريقة غريبة في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول.

وأحتسب حكم المباراة محمد معروف ضربة الجزاء لصالح الأهلي بعدما استدعائه من «الفار»، ليعود الحكم ويحتسب ضربة جزاء لصالح الأهلي.

الشوط الأول من مباراة الأهلي والاتحاد

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأهلي والاتحاد السكندري، في المباراة المقامة الآن ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري nile.