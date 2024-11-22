فيلم «دخل الربيع يضحك» يحصد جائزة الاتحاد الدولي للنقاد بـ«القاهرة السينمائي»

شهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مساء الليلة، حفل ختام الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي تم الإعلان خلاله عن جوائز المكرمين والأفلام الفائزة بجوائز الدورة الحالية.

فيلم دخل الربيع يضحك يفوز بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد

وفاز الفيلم المصري دخل الربيع يضحك للمخرجة نهى عادل بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وتدور أحداثه حول أربع حكايات ما بين الدموع المخفية والأسرار والغضب ولكن مع بداية ذبول الأزهار، يأتي خريف غير متوقع ليختتم بها تلك القصص.

السينما الفلسطينة حاضرة بمهرجان القاهرة

واحتفي مهرجان القاهرة السينمائي خلال 8 ليال متواصلة بعرض العديد من الأفلام المتنوعة بالثقافات المختلفة من دول العالم، رافعًأ شعار الانسانية في دفاعه عن القضية الفلسطينية من خلال السينما الفلسطينية.